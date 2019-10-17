На территории Военной академии обнаружили снаряды
Во время проведения земляных работ на территории «Военной академии Беларуси» были обнаружены боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
ЧП произошло в среду, 16 октября. В этот день на территории автопарка учреждения образования рабочие выполняли строительно-земляные работы, проводилась запланированная реконструкция трубопровода. На опасную находку неожиданно наткнулся экскаваторщик, который выкопал из земли и поднял предметы, похожие на снаряды.
О взрывоопасной находке сразу же сообщили правоохранителям. На к месту происшествия выехали сотрудники взрывотехнического центра ВВ МВД.
– Военнослужащие установили, что обнаруженные предметы являются артеллирейскими снарядами со взрывателями, также была найдена 120-миллиметровая минометная мина без взрывателя. Все снаряды – со времен ВОВ, – пояснили в пресс-службе.
Боеприпасы вывезли на безопасное расстояние и уничтожили.
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