2019-10-17T20:37:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На территории Военной академии обнаружили снаряды

Боеприпасы выкопал экскаваторщик
Надежда БУТОВИЧ
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Снаряды уничтожили на полигоне. Фото: МВД.Снаряды уничтожили на полигоне. Фото: МВД.
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Во время проведения земляных работ на территории «Военной академии Беларуси» были обнаружены боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

ЧП произошло в среду, 16 октября. В этот день на территории автопарка учреждения образования рабочие выполняли строительно-земляные работы, проводилась запланированная реконструкция трубопровода. На опасную находку неожиданно наткнулся экскаваторщик, который выкопал из земли и поднял предметы, похожие на снаряды.

О взрывоопасной находке сразу же сообщили правоохранителям. На к месту происшествия выехали сотрудники взрывотехнического центра ВВ МВД.

– Военнослужащие установили, что обнаруженные предметы являются артеллирейскими снарядами со взрывателями, также была найдена 120-миллиметровая минометная мина без взрывателя. Все снаряды – со времен ВОВ, – пояснили в пресс-службе.

Боеприпасы вывезли на безопасное расстояние и уничтожили.

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