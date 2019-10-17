Сельчанка не купила мужу бутылку водки, а он за это облил бензином сарай, гараж и ее саму
Нетрезвый житель Ивацевичского района в пьяном состоянии едва не спалил подворье и собственную супругу, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома 17 октября.
Звонок в милицию из одной из деревень района поступил днем, примерно в 12.00 часов. Испуганная женщина рассказала, что нетрезвый супруг ругается и обливает бензином сарай и гараж во дворе.
– К месту происшествия, чтобы предотвратить трагедию, сразу же выбыли сотрудники угрозыска. Вскоре было установлено, что 60-летний сельчанин подшофе с самого утра требовал, чтобы супруга принесла из магазина еще бутылку водки. Женщина на отрез отказалась покупать алкоголь и это взбесило домочадца, – пояснили в пресс-службе.
Сельчанин облил бензином постройки во дворе. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Разгневанный супруг взял пластмассовую бутылку с бензином и принялся поливать горючей жидкостью постройки во дворе: сарай и гараж. Женщина испугалась, что он устроит поджег и позвонила «102».
– Когда фигурант увидел, что его жена позвонила в милицию, он со злости швырнул в нее бутылкой, которую держал в руках. Бензин попал на сельчанку, – добавили в УВД.
Мужчину задержали на месте. В выдыхаемом воздухе во время медосвидетельствования регистрировалось 1,3 промилле алкоголя.
На данный момент СК дает правовую оценку действиям несостоявшегося поджигателя.
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