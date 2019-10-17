«Просил симки у детей и юных девушек»: в Мстиславле 17-летний парень украл с мобильных счетов $2500

Преступник рассчитывал, что потерпевшие его не вспомнят. Фото: УСК по Могилевской области.

Он обманул около 50 человек

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Сотрудники УСК по Могилевщине расследуют дело о мошенничествах против несовершеннолетнего жителя Мстиславля, сообщает пресс-служба. 17-летнего парня подозревают в махинациях с займами для абонентов мобильных оператором.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о столичных махинаторах, которые просили у детей телефоны и оформляли на них кредиты.

Жулик из Мстиславля придумал как обмануть без чужого телефона. По легенде он просил у потерпевших просто сим-карты, чтобы якобы проверить работоспособность слота в своем телефоне. За пару минут, пока чужая симка была в его смартфоне, он через мобильное приложение оформлял 100-рублевый займ.

– Денежные средства, предоставленные оператором, он затем перенаправлял на подконтрольные ему банковские счета и абонентские номера, – пояснили в пресс-службе.

Жертвами молодого человека стали 50 человек (Прим.: достоверно установленных). Это были жители Мстиславля, Могилева и Минска. За время с конца мая до конца сентября, счета мошенника пополнились не менее чем на 5 тысяч белорусских рублей.

– Тактика фигуранта была в том, что потерпевшие не вспомнят, кому и при каких обстоятельствах они предоставляли симки. Его жертвами в основном становились дети или юные девушки. Деньги он затем тратил на свои нужды, делал также ставки у букмекеров, – добавили в УСК.

Подростку предъявлено обвинение в хищениях с использованием компьютерной техники. Он заключен под стражу, назначен ряд экспертиз, в том числе комплексное судебное психолого-психиатрическое экспертное исследование.

Предполагается, что жертв мошенника может быть значительно больше.