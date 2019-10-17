2019-10-17T21:45:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Просил симки у детей и юных девушек»: в Мстиславле 17-летний парень украл с мобильных счетов $2500

Он обманул около 50 человек
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Преступник рассчитывал, что потерпевшие его не вспомнят. Фото: УСК по Могилевской области.Преступник рассчитывал, что потерпевшие его не вспомнят. Фото: УСК по Могилевской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники УСК по Могилевщине расследуют дело о мошенничествах против несовершеннолетнего жителя Мстиславля, сообщает пресс-служба. 17-летнего парня подозревают в махинациях с займами для абонентов мобильных оператором.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о столичных махинаторах, которые просили у детей телефоны и оформляли на них кредиты.

Жулик из Мстиславля придумал как обмануть без чужого телефона. По легенде он просил у потерпевших просто сим-карты, чтобы якобы проверить работоспособность слота в своем телефоне. За пару минут, пока чужая симка была в его смартфоне, он через мобильное приложение оформлял 100-рублевый займ.

– Денежные средства, предоставленные оператором, он затем перенаправлял на подконтрольные ему банковские счета и абонентские номера, – пояснили в пресс-службе.

Жертвами молодого человека стали 50 человек (Прим.: достоверно установленных). Это были жители Мстиславля, Могилева и Минска. За время с конца мая до конца сентября, счета мошенника пополнились не менее чем на 5 тысяч белорусских рублей.

– Тактика фигуранта была в том, что потерпевшие не вспомнят, кому и при каких обстоятельствах они предоставляли симки. Его жертвами в основном становились дети или юные девушки. Деньги он затем тратил на свои нужды, делал также ставки у букмекеров, – добавили в УСК.

Подростку предъявлено обвинение в хищениях с использованием компьютерной техники. Он заключен под стражу, назначен ряд экспертиз, в том числе комплексное судебное психолого-психиатрическое экспертное исследование.

Предполагается, что жертв мошенника может быть значительно больше.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Динамо» разгромно проиграло «Торпедо». Это пятое поражение подряд в КХЛ
Сельчанка не купила мужу бутылку водки, а он за это облил бензином сарай, гараж и ее саму
На территории Военной академии обнаружили снаряды
«У всех учеников мобильники, но они не мешают»: британский «гуру образования» рассказал, что его удивило в белорусской школе
В Брестском районе Peugeot сбил 2-летнего мальчика: малыш в реанимации
«Угонщик был в перчатках»: Ночью в Старых Дорогах был объявлен план «Перехват»
Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты
«Снесла пролеты, выехала на встречку». Пьяная минчанка разбила пять машин
Лукашенко стал «Почетным пограничником СНГ»
Официант в Гродно украл из сейфа ресторана 6 тыс. долларов и прогулял их в Москве
Бабье лето в Беларуси закончится на следующей неделе
Провизор подделал рецепты, чтобы выписывать себе «Лирику»
«Зарабатываем только на хлеб». В Гродно таксисты устроили забастовку
Анархист Полиенко попытался вскрыть вены в суде
Лукашенко - об отношении с РФ: «Не надо на нас смотреть как на врагов»
В Верхнедвинске мужчина украл кольцо у девушки и проглотил его
В Департамент охраны в Минске залетела сова - символ структуры
Лукашенко - о ситуации с Богачевой: «Мы практически действуем как на территории одного государства»
Макей заявил об отсутствии угрозы независимости Беларуси
В Могилеве ребенок залез под мост и не смог спуститься - сняли спасатели
Появилась полная инструкция, как стать нуждающимся в жилье в Минске
Завершается регистрация кандидатов в депутаты
СК ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Ошмянском районе
Перепись в интернете прошли 1,5 млн человек: в пятницу - последний день
Странное граффити в Гомеле. Что бы это значило?
7 лет дали пьяному бесправнику, который сбил женщину и поджег машину, чтобы скрыть следы
После столкновения микроавтобус оказался на тротуаре, а грузовик упал на трамвайные пути
«Жил во времянке из бревен, переложенных мхом»: сельчанин 6 лет прятался от милиции в лесу