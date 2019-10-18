2019-10-18T10:30:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жлобине грузовик сбил насмерть 13-летнего велосипедиста

Подросток переезжал дорогу в неустановленном месте
Ирина ВЕТРОВА
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От полученных травм парень умер.От полученных травм парень умер.
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Смертельная авария произошла в четверг, 18 октября, около 16.30. 36-летний водитель ЗИЛа ехал по улице Карла Маркса в Жлобине. По предварительной информации УВД Гомельского облисполкома, он сбил 13-летнего велосипедиста в тот момент, когда тот переезжал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения машины.

Спасти подростка не удалось - от полученных травм он умер. Проводится проверка.

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