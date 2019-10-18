2019-10-18T09:23:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столине мужчину засыпало землей

Это был рабочий, который занимался прокладкой канализации
Ирина ВЕТРОВА
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Чтобы помочь мужчине, пришлось вызывать спасателей. Фото: mchs.gov.byЧтобы помочь мужчине, пришлось вызывать спасателей. Фото: mchs.gov.by
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ЧП произошло в Столине в четверг днем, 17 октября. Спасатели МЧС получили сообщение о том, что в траншее обрушился грунт, а под завалами оказался человек.

Как сообщает mchs.gov.by, уже через четыре минуты спасатели были на месте происшествия. Как выяснилось, мужчина был почти полностью засыпан грунтом. Это был рабочий, который копал траншею при прокладке канализации на территории приусадебного участка.

Спасатели помогли ему выбраться. Мужчина доставлен в больницу с предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания».

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