2019-10-18T10:33:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Игра белорусских разработчиков стала самой популярной в мире

Игру Sand Balls пользователи скачали 40 миллионов раз
Ирина ВЕТРОВА
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Игра Sand Balls стала самой популярной сразу на двух платформах — в AppStore и Google Play. Фото: dev.byИгра Sand Balls стала самой популярной сразу на двух платформах — в AppStore и Google Play. Фото: dev.by
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Сразу три игры белорусских разработчиков в сентябре попали в десятку самых популярных в мире гиперказуальных игр, сообщает dev.by. Рейтинг был опубликован аналитической платформой Sensor Tower.

Напомним, гиперказуальные игры - это игры без сюжета с максимально простым управлением. Впервые они появились в App Store и Google Play в 2017 году.

Первое место заняла игра Sand Balls, разработанная белорусской студией SayGames. В сентябре пользователи скачали ее 40 миллионов раз (Android - 32 млн, iOS - 8 млн). А компания Say Games по итогам сентября сохранила третье место в рейтинге лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр.

На третьем месте рейтинга - игра Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart, а на 10-м - еще одна игра от SayGames - Jelly Shift.

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