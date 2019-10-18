В мозырской поликлинике мальчик застрял между сиденьями

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В четверг, 17 октября, в детской поликлинике в Мозыре случилось ЧП. Нога мальчика, который пришел с мамой к врачу, застряла между металлическими сиденьями. Самостоятельно освободить ногу он не смог, а мама и врачи, которые пытались ему помочь, тоже не смогли этого сделать. Чтобы выручить малыша, пришлось вызывать спасателей.

Как сообщает gomel.mchs.gov.by, работники МЧС оперативно приехали и при помощи ручного гидравлического инструмента освободили ногу малыша.