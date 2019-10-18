"Мисс Беларусь" Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты

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В четверг, 17 октября, «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич была официально зарегистрирована кандидатом в депутаты.

"Комсомолка" уже писала о том, что 22-летняя красавица будет баллотироваться от Кальварийского избирательного округа №104. И интересовалась мнением главы ЦИК Лидии Ермошиной по поводу того, что такая молодая девушка собирается стать депутатом. На это Лидия Михайловна ответила, что населению, скорее всего, это понравится. Однако ее личная позиция в том, что в депутаты должны идти люди зрелые.

Напомним, что нынешних депутатов белорусского парламента, кандидатов от демократических сил Анну Канопацкую и Елену Анисим, не зарегистрировали кандидатами в депутаты на новых парламентских выборах.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 октября.