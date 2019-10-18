2019-10-18T12:03:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня, 18 октября, в Беларуси последний день интернет-переписи

Со следующей недели переписчики отправятся по домам и квартирам
Ирина ВЕТРОВА
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Сегодня еще можно успеть заполнить анкету на сайте.Сегодня еще можно успеть заполнить анкету на сайте.
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Если вы хотите пройти перепись онлайн, это нужно успеть сделать сегодня, 18 октября. Это последний день, когда переписаться можно через интернет.

Такой возможностью воспользовались уже более полутора миллионов человек, сообщает ont.by. Самыми активными оказались минчане, а самыми консервативными - жители Гродненской области, где 70% респондентов приходили на стационарные участки.

Напомним, что пройти перепись через интернет можно на сайтах www.census.by и www.перепись.бел. Чтобы получить доступ к анкете, нужно нажать кнопку «Переписаться» и пройти авторизацию. У вас спросят о семейном положении, помещении, где вы живете, родном языке и языке общения, узнают, хотите ли вы уехать из страны. Владельцам земельных участков нужно будет ответить и на вопросы о них.

Всего в переписи населения поучаствовали уже около четырех миллионов человек.

А со следующей недели переписчики отправятся по домам и квартирам белорусов.

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