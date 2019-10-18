2019-10-18T13:23:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Чаусах милиционер выстрелил в мужчину с ножом

Перед этим мужчина ударил ножом своего знакомого
Ирина ВЕТРОВА
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Милиции пришлось стрелять в нарушителя. Фото: Следственный комитет.Милиции пришлось стрелять в нарушителя. Фото: Следственный комитет.
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В четверг, 17 октября, в милицию поступило сообщение о конфликте в частном доме в Чаусах. Там ножом был ранен 41-летний мужчина.

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, оперативная группа тут же выехала на место происшествия. Выяснилось, что между двумя мужчинами и женщиной во время распития спиртного возник конфликт. И один из мужчин в возрасте 65 лет ударил ножом второго.

Когда приехали сотрудники Департамента охраны, мужчина продолжал вести себя агрессивно. На требование убрать нож он не отреагировал даже после предупредительного выстрела в воздух. Когда он приставил нож к женщине, милиционер выстрелил ему в ногу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

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@kpbel
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