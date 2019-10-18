Лукашенко: Академия управления должна стать главным вузом

Изменить размер текста: A A

18 октября Александр Лукашенко посетил Академию управления при Президенте Беларуси. Как сообщает president.gov.by, ему доложили о структуре и основных направлениях деятельности вуза. Также состоялся открытый диалог президента с учащимися и сотрудниками академии.

Во время встречи глава государства рассказал о том, что будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере IТ-технологий. Однако это не значит, что в академии нужно готовить программистов.

- Мы готовим управленцев и руководителей, - подчеркнул президент.

Говоря о требованиях, которые к ним предъявляются, он назвал лидерство, подготовленность и амбициозность.

Также Лукашенко отметил необходимость подготовки специалистов экономической направленности и сказал, что нужно сделать акцент на обучении иностранным языкам.

По мнению главы государства, Академия управления при Президенте Беларуси должна стать главным вузом.