2019-10-18T15:03:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси насчитывается около 360 электромобилей

Зарядные станции соответствуют климатическим условиям нашей страны
Ирина ВЕТРОВА
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Электромобили в Беларуси уже не удивляют.Электромобили в Беларуси уже не удивляют.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Количество электромобилей в Беларуси постепенно увеличивается: в 2018 году их было около 200, а сейчас - около 360. Об этом рассказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает belta.by.

По его словам, зарядные станции изначально устанавливаются для работы в климатических условиях, которые характерны для Беларуси, поэтому особых изменений в их режиме работы нет в зависимости от летнего или зимнего периода.

Влияние низких температур на эксплуатацию электрозарядных сетей незначительно: в связи с тем, что батарея электромобиля охлаждена, продолжительность зарядки будет немного больше.

Повлияет ли увеличение количества электромобилей на безопасность дорожного движения? По словам сотрудников ГАИ, электромобили могут очень резко набирать скорость. Чтобы это не привело к негативным последствиям, владельцы машин должны обращать на это внимание.

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