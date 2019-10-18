В Минске две лжепереписчицы обокрали женщину

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Две женщины днем 16 октября под предлогом переписи населения зашли в дом к 85-летней пенсионерке и похитили у нее 85 рублей. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. Теперь следователи и сотрудники милиции ищут лжепереписчиц.

А в Гродно накануне переписи населения людям звонили по телефонам "специалисты", которые были якобы задействованы в этой процедуре, и пытались узнать личную информацию, в том числе данные банковских карт, с которых затем пытались похитить деньги.

Чтобы такие случаи не повторялись, помните, что ходить по квартирам переписчики начнут только с 21 октября. Попросите их предъявить удостоверение и паспорт. С собой у работника должна быть сумка с логотипом и планшет. А по телефону перепись не проводится.

Если у вас есть сомнения, не впускайте в квартиру незнакомых - поговорить с ними можно и на лестничной площадке. А еще предупредите своих пожилых родственников, чтобы они не были слишком доверчивыми.

Кстати, сегодня последний день, когда пройти перепись можно через интернет.