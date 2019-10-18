2019-10-18T19:21:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко рассказал, чем хочет заняться после президентства

Об этом зашла речь на встрече с учащимися и преподавателями Академии управления
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Лукашенко посетил Академию управления. Фото: president.gov.byЛукашенко посетил Академию управления. Фото: president.gov.by
Изменить размер текста:

18 октября Александр Лукашенко посетил Академию управления. На встрече с учащимися и преподавателями вуза он рассказал о том, какой деятельностью хотел бы заняться после ухода с поста президента.

- ...Чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Общение президента со студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями вуза длилось почти четыре часа. При этом Лукашенко заявил, что вовсе не устал и готов чаще встречаться с молодежью.

Также во время встречи президент рассказал о том, что Академия управления должна стать главным вузом, а будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере IТ-технологий.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минчанин обустроил на кухне мини-теплицу и выращивал там коноплю
СК: Маленькие братья подожгли солому, и в огне погиб 4-летний мальчик
Начиная с пятницы и все выходные, ГАИ массировано отработает трассу М1
Жительница Гродно отдала лже-целительнице 1600 долларов
Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах
В Минске две лжепереписчицы обокрали женщину
В Беларуси насчитывается около 360 электромобилей
Лукашенко: Академия управления должна стать главным вузом
В Чаусах милиционер выстрелил в мужчину с ножом
Сегодня, 18 октября, в Беларуси последний день интернет-переписи
"Мисс Беларусь" Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты
В мозырской поликлинике мальчик застрял между сиденьями
Игра белорусских разработчиков стала самой популярной в мире
В Столине мужчину засыпало землей
В Жлобине грузовик сбил насмерть 13-летнего велосипедиста
«Просил симки у детей и юных девушек»: в Мстиславле 17-летний парень украл с мобильных счетов $2500
«Динамо» разгромно проиграло «Торпедо». Это пятое поражение подряд в КХЛ
Сельчанка не купила мужу бутылку водки, а он за это облил бензином сарай, гараж и ее саму
На территории Военной академии обнаружили снаряды
«У всех учеников мобильники, но они не мешают»: британский «гуру образования» рассказал, что его удивило в белорусской школе
В Брестском районе Peugeot сбил 2-летнего мальчика: малыш в реанимации
«Угонщик был в перчатках»: Ночью в Старых Дорогах был объявлен план «Перехват»
Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты
«Снесла пролеты, выехала на встречку». Пьяная минчанка разбила пять машин