Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко 18 октября посетил Академию управления, где выступил перед студентами и ответил на их вопросы. Зашла речь и о ситуации в школах:

- В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет, - цитирует президента belta.by.

По словам президента, сегодня учитель с учеником могут сидеть ногу за ногу и курить. Он отметил, что школа - это особенное место в жизни человека.

- Это храм, это больше чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок, - отметил Лукашенко.

Также на встрече в Академии управления Лукашенко рассказал о том, чем хотел бы заняться после ухода с должности президента:

- ... Чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю.