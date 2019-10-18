2019-10-18T17:02:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах

Во время посещения Академии управления президент ответил на вопросы студентов
Ирина ВЕТРОВА
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Президент пообщался со студентами и преподавателями Академии управления. Фото: president.gov.byПрезидент пообщался со студентами и преподавателями Академии управления. Фото: president.gov.by
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Александр Лукашенко 18 октября посетил Академию управления, где выступил перед студентами и ответил на их вопросы. Зашла речь и о ситуации в школах:

- В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет, - цитирует президента belta.by.

По словам президента, сегодня учитель с учеником могут сидеть ногу за ногу и курить. Он отметил, что школа - это особенное место в жизни человека.

- Это храм, это больше чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок, - отметил Лукашенко.

Также на встрече в Академии управления Лукашенко рассказал о том, чем хотел бы заняться после ухода с должности президента:

- ... Чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю.

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