2019-10-18T17:38:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Гродно отдала лже-целительнице 1600 долларов

Но так и не дождалась улучшений в жизни
Ирина ВЕТРОВА
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За такие преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье "Мошенничество".За такие преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье "Мошенничество".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Когда у 51-летней жительницы Гродно возникли проблемы, она решила обратиться за помощью к гадалке. В интернете она нашла целительницу «Бабушку Дарью» и связалась с ней.

Та, заглянув в хрустальный шар, сообщила женщине, что на ней есть порча и сглаз. Чтобы решить эту проблему, нужны деньги, причем немалые. Как сообщает grodno.mvd.gov.by, женщина перевела ей 1618 долларов за обещание, что через две недели ситуация улучшится.

Однако чуда не случилось. Тогда целительница сообщила, что нужно еще немного подождать, а затем просто перестала выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в Ленинский РОВД. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Стало известно, что женщина перевела деньги на территорию России.

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