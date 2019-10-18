2019-10-18T18:25:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Начиная с пятницы и все выходные, ГАИ массировано отработает трассу М1

Внимание не будет ослабевать ни днем, ни в ночное время
Надежда БУТОВИЧ
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Все выходные на М1 будет предельное число нарядов ДПС ГАИ.Все выходные на М1 будет предельное число нарядов ДПС ГАИ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минской области, начиная с пятницы, 18 октября, и все выходные по 20 октября включительно сотрудники Госавтоинспекции проведует спецоперацию по отработке автодороги М1. Об сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Под вниманием правоохранителей будет транспортный коридор автодороги М1/Е30 направлением БрестМинск – граница России.

– На главнейшей автомагистрали республики в этот период будет работать усиленное число нарядов ДПС. Однако основная массированная отработка запланирована в Крупском, Борисовском, Смолевичском, Минском, Дзержинском и Столбцовском района, – пояснили в пресс-службе.

Правоохранители предупредили, что под пристальным вниманием станет выявление и пресечение нарушений ПДД. Не уйдут от контроля бесправники, нетрезвые водители, автолюбители, нарушающие скоростной режим, игнорирующие установленные правила грузо- или пассажироперевозок.

– В дополнение в темное время дежурных суток инспекторы обратят особое внимание на пешеходов и велосипедистов – самый уязвимых участников дорожного движения, – добавили в УВД.

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