2019-10-18T18:50:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: Маленькие братья подожгли солому, и в огне погиб 4-летний мальчик

Трагедия произошла в Дрибинском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Тело ребенка нашли, когда тушили горящую солому. Фото: СК.Тело ребенка нашли, когда тушили горящую солому. Фото: СК.
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В страшном пожаре на Могилевщине в пятницу, 18 октября, погиб малолетний ребенок. Сообщили о ЧП в пресс-службе Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Возгорание произошло на подворье частного дома в агрогородке Черневка на территории Дрибинского района. Днем на улице гуляли двое малолетних братьев, 5 и 4 лет. Мальчишки играли со спичками, усевшись между двумя тюками с соломой.

Дети играли со спичками, из-за чего и произошла трагедия. Фото: СК.

Дети играли со спичками, из-за чего и произошла трагедия. Фото: СК.

– В какой-то момент сухая солома мгновенно вспыхнула. Испугавшись старший из мальчиков побежал в дом, чтобы сообщить маме, малыш сам не выбрался оттуда. Когда пожар тушили внутри было найдено тело четырехлетнего братика, он уже не дышал. Мальчик погиб на месте происшествия, – прокомментировали в пресс-службе.

Следователи продолжают осматривать место происшествия, опрашивать очевидцев. Для определения всех обстоятельств произошедшей трагедии назначены экспертизы.

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