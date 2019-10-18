2019-10-18T19:28:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин обустроил на кухне мини-теплицу и выращивал там коноплю

В квартире он жил вместе с семьей
Надежда БУТОВИЧ
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Все домочадцы знали, что на кухне производят марихуану? Фото: ГУВД Мингорисполкома.Все домочадцы знали, что на кухне производят марихуану? Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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На днях столичные правоохранители из отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми задержали 35-летнего злоумышленника, проинформировали в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Наладчик оборудования одного из минских предприятий оборудовал в собственной квартире «мини-нарколабораторию».

– Фигурант приспособил под выращивание конопли одну из тумбочек на кухне. Внутри он не просто поставил четыре горшка с наркотическими растениями, но оснастил «мини-парник» по последнему делу техники. Внутри тумбы были установлены светодиодные лампы, вентиляторы, теплоотражающие подложки. Все для успешного роста "травы", – пояснили в пресс-службе.

При обыске у подозреваемого было изъято еще примерно 4 грамма подготовленной к употреблению марихуаны.

– На допросе фигурант признался, что наркотические растения хранил и "производил" для личных нужд. В квартире он проживал вместе со всей семьей.Но на данный момент идет проверка и устанавливаются возможные потребители «продукта» фигуранта, – добавили в ГУВД.

Дело передано на правовую проверку.

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