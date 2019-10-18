2019-10-18T20:17:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске пьяного мужчину, спящего на остановке под 10 камерами видеонаблюдения, ограбили дважды

Злоумышленников разыскивает милиция
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Воры подсели и обчистили карманы спящего. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Воры подсели и обчистили карманы спящего. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
Изменить размер текста:

Ограбление на Немиге произошло в начале октября. Неизвестные на «умной» остановке, несмотря на десяток камер видеонаблюдения бесстыдно обчистили карманы спящего минчанина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

ЧП случилось рано утром 4 октября. Ближе к рассвету, примерно в 05.00 часов, житель столицы после неумеренных возлияний в одном из минских заведений сидел на остановке. Выпивший мужчина так крепко спал, что не заметил, как к нему подсели два незнакомца. Молодые люди, как знакомые, приобняли спящего и стали шарить по карманам. Преступники ушли, но вслед за ними в поисках наживы подошел и третий фигурант: ему достались наручные часы.

Выпивший минчанин уснул на "умной остановке". Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Выпивший минчанин уснул на "умной остановке". Фото: ГУВД Мингорисполкома.

– У мужчины похищены были все деньги, сотовые телефон, кварцевые часы. Сумма ущерба превысила 730 белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

Благодаря камерам, установленным на остановке общественного транспорта, разглядеть лица злоумышленников не составляет труда.

Приметы первого вора: около 16 – 25 лет, рост от 185 до 190 сантиметров, худой, светловолосый. Был в темной куртке и темно-синих штанах, черных кроссовках.

Второму злоумышленнику: так же около 16 – 25 лет, рост 185 – 190 сантиметров, худой с темными волосами. Был в белой ветровке с темно-синим капюшоном, спортивных серых брюках.

Третий из злоумышленников вернулся, чтобы еще снять с руки часы. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Третий из злоумышленников вернулся, чтобы еще снять с руки часы. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Третьему из фигурантов: можно дать от 20 до 30 лет. Его рост примерно 185 – 190 сантиметров, темные волосы, растительность на лице. Был в темном полупальто, черных джинсах и коричневом джемпере.

Если вам что-либо известно о происшествии или вы узнали людей на фото, обратитесь в милицию.

Разыскиваются граждане, которые обворовали мужчину, уснувшего на остановке.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минчанин обустроил на кухне мини-теплицу и выращивал там коноплю
СК: Маленькие братья подожгли солому, и в огне погиб 4-летний мальчик
Начиная с пятницы и все выходные, ГАИ массировано отработает трассу М1
Жительница Гродно отдала лже-целительнице 1600 долларов
Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах
Лукашенко рассказал, чем хочет заняться после президентства
В Минске две лжепереписчицы обокрали женщину
В Беларуси насчитывается около 360 электромобилей
Лукашенко: Академия управления должна стать главным вузом
В Чаусах милиционер выстрелил в мужчину с ножом
Сегодня, 18 октября, в Беларуси последний день интернет-переписи
"Мисс Беларусь" Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты
В мозырской поликлинике мальчик застрял между сиденьями
Игра белорусских разработчиков стала самой популярной в мире
В Столине мужчину засыпало землей
В Жлобине грузовик сбил насмерть 13-летнего велосипедиста
«Просил симки у детей и юных девушек»: в Мстиславле 17-летний парень украл с мобильных счетов $2500
«Динамо» разгромно проиграло «Торпедо». Это пятое поражение подряд в КХЛ
Сельчанка не купила мужу бутылку водки, а он за это облил бензином сарай, гараж и ее саму
На территории Военной академии обнаружили снаряды
«У всех учеников мобильники, но они не мешают»: британский «гуру образования» рассказал, что его удивило в белорусской школе
В Брестском районе Peugeot сбил 2-летнего мальчика: малыш в реанимации
«Угонщик был в перчатках»: Ночью в Старых Дорогах был объявлен план «Перехват»
Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты
«Снесла пролеты, выехала на встречку». Пьяная минчанка разбила пять машин