Видеофакт. В Минске пьяного мужчину, спящего на остановке под 10 камерами видеонаблюдения, ограбили дважды

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Ограбление на Немиге произошло в начале октября. Неизвестные на «умной» остановке, несмотря на десяток камер видеонаблюдения бесстыдно обчистили карманы спящего минчанина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

ЧП случилось рано утром 4 октября. Ближе к рассвету, примерно в 05.00 часов, житель столицы после неумеренных возлияний в одном из минских заведений сидел на остановке. Выпивший мужчина так крепко спал, что не заметил, как к нему подсели два незнакомца. Молодые люди, как знакомые, приобняли спящего и стали шарить по карманам. Преступники ушли, но вслед за ними в поисках наживы подошел и третий фигурант: ему достались наручные часы.

Выпивший минчанин уснул на "умной остановке". Фото: ГУВД Мингорисполкома.

– У мужчины похищены были все деньги, сотовые телефон, кварцевые часы. Сумма ущерба превысила 730 белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

Благодаря камерам, установленным на остановке общественного транспорта, разглядеть лица злоумышленников не составляет труда.

Приметы первого вора: около 16 – 25 лет, рост от 185 до 190 сантиметров, худой, светловолосый. Был в темной куртке и темно-синих штанах, черных кроссовках.

Второму злоумышленнику: так же около 16 – 25 лет, рост 185 – 190 сантиметров, худой с темными волосами. Был в белой ветровке с темно-синим капюшоном, спортивных серых брюках.

Третий из злоумышленников вернулся, чтобы еще снять с руки часы. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Третьему из фигурантов: можно дать от 20 до 30 лет. Его рост примерно 185 – 190 сантиметров, темные волосы, растительность на лице. Был в темном полупальто, черных джинсах и коричневом джемпере.

Если вам что-либо известно о происшествии или вы узнали людей на фото, обратитесь в милицию.