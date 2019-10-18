2019-10-18T21:04:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«Через пару месяцев щенки приступят к занятиям»: Кинологи показали юных воспитанников

В Минобороны рассказали о подрастающей смене кинологической службы
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пройдет какой-то год и этот милый щеночек будет грозой преступников. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.Пройдет какой-то год и этот милый щеночек будет грозой преступников. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.
Изменить размер текста:

Юные воспитанники Кинологического центра ВС Беларуси совсем скоро приступят к занятиям и обучению. Об этом проинформировала Наталья Гаврусик, официальный представитель министерства.

В пятницу, 18 октября, на странице в Фейсбуке пресс-секретарь ведомства познакомила общественность с самыми маленькими воспитанниками кинологической службы Вооруженных Сил.

– Через пару месяцев щенки смогут приступать к занятиям, учиться патрулированию, поиску взрывоопасных предметов, задержаниям, – рассказала Наталья Гаврусик.

На вопрос корреспондента «Комсомолки»: «Годятся ли для службы беспородные щенки?», в министерстве ответили.

Все щенки и собаки, которые проходят обучение в Кинологическом Центре ВС - породистые. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.

Все щенки и собаки, которые проходят обучение в Кинологическом Центре ВС - породистые. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.

– Все до единой собак – с родословной. Они ведь и рождаются в Кинологическом центре. Это важно для развития определенных навыков. Кроме того, важны и генетические данные. Породы, кстати, предрасположены к тем или иным специальностям. Например, овчарки лучше задерживают, а у лабрадоров прекрасные данные для обнаружения взрывоопасных предметов, – объяснила официальный представитель Минобороны.

Как сообщается на сайте военного ведомства, за время существования Центра подготовку прошли примерно 3000 служебных собак и еще около трех тысяч специалистов служебного собаководства. Ежегодно подготовку проходят до ста специалистов и столько же служебных псов. Животные «натаскиваются»: на минно-розыскную, поисково-спасательную службу, поиски людей, оружия, наркотиков, боеприпасов, взрывчатки, а также – работе в карауле, патруле и др.

Овчарки лучше других умеют задерживать, а у лабрадоров - все данные для обнаружения взрывоопасных предметов. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.

Овчарки лучше других умеют задерживать, а у лабрадоров - все данные для обнаружения взрывоопасных предметов. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.

В 2010 году в центре обучались 10 специалистов со служебными собаками для эмирской гвардии Катара. А в 2017 - 2018 годах подготовку прошли четыре специалиста со служебными собаками президентской гвардии ОАЭ.

Поголовье Центра пополняется за счет племенного питомника, в котором ежегодно на свет появляются свыше 120 щенков.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Выглянула в окно и увидела в BMW пистолет»: зоркая мозырянка вызвала милицию
На Гродненщине из магазинов изымают конфеты из России с кишечной палочкой
Видеофакт. В Минске пьяного мужчину, спящего на остановке под 10 камерами видеонаблюдения, ограбили дважды
Минчанин обустроил на кухне мини-теплицу и выращивал там коноплю
СК: Маленькие братья подожгли солому, и в огне погиб 4-летний мальчик
Начиная с пятницы и все выходные, ГАИ массировано отработает трассу М1
Жительница Гродно отдала лже-целительнице 1600 долларов
Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах
Лукашенко рассказал, чем хочет заняться после президентства
В Минске две лжепереписчицы обокрали женщину
В Беларуси насчитывается около 360 электромобилей
Лукашенко: Академия управления должна стать главным вузом
В Чаусах милиционер выстрелил в мужчину с ножом
Сегодня, 18 октября, в Беларуси последний день интернет-переписи
"Мисс Беларусь" Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты
В мозырской поликлинике мальчик застрял между сиденьями
Игра белорусских разработчиков стала самой популярной в мире
В Столине мужчину засыпало землей
В Жлобине грузовик сбил насмерть 13-летнего велосипедиста
«Просил симки у детей и юных девушек»: в Мстиславле 17-летний парень украл с мобильных счетов $2500
«Динамо» разгромно проиграло «Торпедо». Это пятое поражение подряд в КХЛ
Сельчанка не купила мужу бутылку водки, а он за это облил бензином сарай, гараж и ее саму
На территории Военной академии обнаружили снаряды
«У всех учеников мобильники, но они не мешают»: британский «гуру образования» рассказал, что его удивило в белорусской школе
В Брестском районе Peugeot сбил 2-летнего мальчика: малыш в реанимации
«Угонщик был в перчатках»: Ночью в Старых Дорогах был объявлен план «Перехват»
Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты
«Снесла пролеты, выехала на встречку». Пьяная минчанка разбила пять машин