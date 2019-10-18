«Через пару месяцев щенки приступят к занятиям»: Кинологи показали юных воспитанников

Пройдет какой-то год и этот милый щеночек будет грозой преступников. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.

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Юные воспитанники Кинологического центра ВС Беларуси совсем скоро приступят к занятиям и обучению. Об этом проинформировала Наталья Гаврусик, официальный представитель министерства.

В пятницу, 18 октября, на странице в Фейсбуке пресс-секретарь ведомства познакомила общественность с самыми маленькими воспитанниками кинологической службы Вооруженных Сил.

– Через пару месяцев щенки смогут приступать к занятиям, учиться патрулированию, поиску взрывоопасных предметов, задержаниям, – рассказала Наталья Гаврусик.

На вопрос корреспондента «Комсомолки»: «Годятся ли для службы беспородные щенки?», в министерстве ответили.

Все щенки и собаки, которые проходят обучение в Кинологическом Центре ВС - породистые. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.

– Все до единой собак – с родословной. Они ведь и рождаются в Кинологическом центре. Это важно для развития определенных навыков. Кроме того, важны и генетические данные. Породы, кстати, предрасположены к тем или иным специальностям. Например, овчарки лучше задерживают, а у лабрадоров прекрасные данные для обнаружения взрывоопасных предметов, – объяснила официальный представитель Минобороны.

Как сообщается на сайте военного ведомства, за время существования Центра подготовку прошли примерно 3000 служебных собак и еще около трех тысяч специалистов служебного собаководства. Ежегодно подготовку проходят до ста специалистов и столько же служебных псов. Животные «натаскиваются»: на минно-розыскную, поисково-спасательную службу, поиски людей, оружия, наркотиков, боеприпасов, взрывчатки, а также – работе в карауле, патруле и др.

Овчарки лучше других умеют задерживать, а у лабрадоров - все данные для обнаружения взрывоопасных предметов. Фото: Facebook/Наталья Гаврусик.

В 2010 году в центре обучались 10 специалистов со служебными собаками для эмирской гвардии Катара. А в 2017 - 2018 годах подготовку прошли четыре специалиста со служебными собаками президентской гвардии ОАЭ.

Поголовье Центра пополняется за счет племенного питомника, в котором ежегодно на свет появляются свыше 120 щенков.