На Гродненщине из магазинов изымают конфеты из России с кишечной палочкой

Бактерии в конфетах могли появится не обязательно из-за сырья, но при нарушениях во время упаковки либо хранения. Фото: gosstandart.grodno.by.

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Зараженные бактериями конфеты были обнаружены на прилавке магазина в Ошмянах, сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Один из торговых объектов райцентра торговал конфетами, произведенными в России. Сладости отправили в лабораторию Гродненской областной инспекции, после экспертиз и были обнаружены нарушения.

– В образцах были выявлены несоответствия требований техрегламента Таможенного союза, связанного с безопасностью пищевой продукции. Нарушения содержались именно в микробиологических показателях. Так в конфетах обнаружились бактерии группы кишечной палочки, что недопустимо, – пояснили в Госнадзоре.

Однозначно ответить, как в конфетах появилась опасная «палочка» нельзя. К несоответствиям могли привести, как низкое качество сырья, так и нарушения, связанные с технологическими процессами упаковки либо хранения.

В любом случае, опасные конфеты попали под запрет для реализации. В Беларуси декларация соответствия в отношении данного продукта прекращена. Конфеты внесли в реестр опасной продукции, теперь их запрещено ввозить и продавать в Беларуси.

О ситуации все контролирующие органы оповещены.