«Выглянула в окно и увидела в BMW пистолет»: зоркая мозырянка вызвала милицию

Водитель не стал скрывать, что в багажнике лежит пистолет. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент с оружием произошел в райцентре на Гомельщине в пятницу, 18 октября, проинформировали в пресс-службе областного УВД.

Утром правоохранителям поступил звонок от жительницы Мозыря. Встревоженная женщина рассказала дежурному, что выглянув в окно из квартиры, случайно выявила, возможно, опасного преступника. Водитель припаркованного под окнами мозырянки «БМВ» открыл багажник, и горожанка разглядела предмет похожий на пистолет.

– На место незамедлительно выехали оперативники угрозыска, а также сотрудники Госавтоинспекции. Машину остановили, на вопрос об оружии водитель отпираться не стал, мол, действительно в багажнике лежит пневматический пистолет. Оружие, по словам 25-летнего жителя райцентра, принадлежало ранее его покойному брату, – пояснили в пресс-службе.

На данный момент проводится проверка. Оружие изъяли для баллистической экспертизы.