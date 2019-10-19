Пять дней прожила в лесу. Милиция нашла пропавшую в Могилевской области женщину

Она была в сознании, но совсем без сил

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ЧП произошло около агрогородка Белая Дуброва Костюковичского района. 12 октября 53-летняя местная жительница помогала односельчанам заготавливать сено на зиму. После завершения работы, когда уже темнело, местные жители отправились домой. По пути женщина пропала из вида. Односельчане пробовали ее найти, но поиск не дал результатов. Скорее всего, она заблудилась. На поиск пропавшей вышли милиционеры, спасатели и рабочие лесхоза.

- Во время поиска прочесывались поля, леса, заболоченные места, все обочины у дорог. Женщину нашли только спустя 5 дней, 17 октября, в лесу около деревни Заречье Костюковичского района. К счастью, она была жива, но без сил. Врачи осмотрели пропавшую и отпустили ее домой. Госпитализация не потребовалась, - сообщил начальник отделения уголовного розыска Костюковичского РОВД майор милиции Вячеслав Шведов, пишет пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.