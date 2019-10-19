Больше 2 миллионов белорусов приняли участие в онлайн-переписи населения

Всего же в переписи населения уже поучаствовали 4, 836 миллиона граждан на 19 октября. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Всего же в переписи населения уже поучаствовали 4, 836 миллиона граждан на 19 октября

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Перепись населения онлайн длилась с 4 по 19 октября. Самыми активными оказались жители города Минска – 68,2% из общего числа минчан выбрали онлайн-перепись. Меньше всех в «удаленной» переписи участвовали жители Гродненской области (31,6%), сообщается на сайте Белстата.

До 30 октября по всей стране будут работать стационарные участки - всего их 644. Граждане смогут переписаться в любом из них вне зависимости от места регистрации. Карта с адресами размещена на сайте Белстата. С 21 октября также займутся переписью белорусов на дому. К слову, по данным статистов, 1 августа в Беларуси проживали 9, 454 миллиона человек.