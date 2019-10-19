Прорыв дамбы в Красноярском крае: 15 человек погибли, 13 – без вести пропали

Изменить размер текста: A A

Оползень затопил два общежития временного типа в рабочем поселке в тайге – волна селевого потока достигала 4 метра в высоту. По последним данным, из-за прорыва дамбы погибли 15 человек, 13 местных жителей пропали без вести, их поиском занимаются спасатели.

Еще 14 человек находятся в больнице, трое из них – в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Спасители отмечают, что серьезную проблему по спасению людей составляет удаленность поселка – авиация может совершить посадку лишь в 80 км от места трагедии.

По одной из версий, ЧП произошло из-за износа конструкции. Кроме того губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что прорыв дамбы мог произойти и из-за селевого потока с гор.

- Дамба в данном районе составляет порядка пяти метров высотой. Рабочий поселок находился ниже этого водоема, и несколько балков, в которых проживало около 80 человек, непосредственно примыкали к реке, что и привело к этой трагедии, - заявил губернатор, пишет ТАСС.

По факту разрушения сооружения было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 Уголовно кодекса РФ (нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).