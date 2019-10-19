2019-10-19T17:46:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Отец избил, потому что ослушалась". В Зельвенском районе в реанимацию попала четырехлетняя девочка

Следствие считает, что папа бил ее руками и ногами, бросал на тахту и ударял о стену
Полина СВЕТЛОВА
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Отец избил пятилетнюю дочь.Отец избил пятилетнюю дочь.
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Поздним вечером в пятницу, 18 октября в милицию позвонили из больницы: сообщили, что к ним поступила девочка 2015 года рождения. Малышка была без сознания. Об этом рассказали в телеграм - канале Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, тем вечером отец девочки избил её за то, что она его ослушалась. Он бил ее руками и ногами, бросал на тахту и в стену. Девочка потеряла сознание. Мужчина испугался и вызвал "скорую", до приезда врачей сам пытался привести дочь в чувство.

Девочку с трёхлетней сестрой воспитывает отец. Раньше детей уже забирали из семьи, потому что они находились в социально опасном положении. Осенью прошлого года их вернули отцу. Мать родительских прав лишена. Мужчина жил в гражданском браке с женщиной, у которой тоже есть ребёнок.

Сейчас 25-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство ребёнка". Избитая девочка в реанимации. Второго ребёнка передали органам опеки, а затем в больницу - на ее теле нашли повреждения.

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@kpbel
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