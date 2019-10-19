Погода на 20 октября: днем ожидается до +22!

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Всю неделю стояла необычайно теплая погода! И эти выходные тоже нас порадовали. В эту субботу, 19 октября, в Минске было до +19, а в Гомеле до +22! Не огорчит нас погода и завтра, 20 октября. В Бресте и Гомеле ожидается теплее всего. Днем здесь до +21. В Витебске в это время до +18. В Гродно, Могилеве и Минске воздух прогреется до +19, сообщает Белгидромет. И никаких дождей завтра!