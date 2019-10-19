2019-10-19T17:46:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на 20 октября: днем ожидается до +22!

Теплее всего будет в Бресте и Гомеле
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Октябрь порадовал белорусов сказочной погодойОктябрь порадовал белорусов сказочной погодойФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Всю неделю стояла необычайно теплая погода! И эти выходные тоже нас порадовали. В эту субботу, 19 октября, в Минске было до +19, а в Гомеле до +22! Не огорчит нас погода и завтра, 20 октября. В Бресте и Гомеле ожидается теплее всего. Днем здесь до +21. В Витебске в это время до +18. В Гродно, Могилеве и Минске воздух прогреется до +19, сообщает Белгидромет. И никаких дождей завтра!

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ущерб - больше 500 тысяч евро. В Германии задержали белорусов, которые грабили грузовики
"Отец избил, потому что ослушалась". В Зельвенском районе в реанимацию попала четырехлетняя девочка
Прорыв дамбы в Красноярском крае: 15 человек погибли, 13 – без вести пропали
Больше 2 миллионов белорусов приняли участие в онлайн-переписи населения
Пять дней прожила в лесу. Милиция нашла пропавшую в Могилевской области женщину
«Выглянула в окно и увидела в BMW пистолет»: зоркая мозырянка вызвала милицию
На Гродненщине из магазинов изымают конфеты из России с кишечной палочкой
«Через пару месяцев щенки приступят к занятиям»: Кинологи показали юных воспитанников
Видеофакт. В Минске пьяного мужчину, спящего на остановке под 10 камерами видеонаблюдения, ограбили дважды
Минчанин обустроил на кухне мини-теплицу и выращивал там коноплю
СК: Маленькие братья подожгли солому, и в огне погиб 4-летний мальчик
Начиная с пятницы и все выходные, ГАИ массировано отработает трассу М1
Жительница Гродно отдала лже-целительнице 1600 долларов
Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах