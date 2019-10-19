2019-10-19T18:05:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ущерб - больше 500 тысяч евро. В Германии задержали белорусов, которые грабили грузовики

В группировку входило шесть человек, их подозревают в преступлениях на территории Германии и Франции
Полина СВЕТЛОВА
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Банда белорусов грабила машины в Германии.Банда белорусов грабила машины в Германии.
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Внимание грабителей привлекали грузовики в зонах отдыха, на автострадах и стоянках. Белорусов подозревают в причастности почти к 60 преступлениям в Германии. Информация об этом указана на сайте Европола.

Общий ущерб - больше 500 тысяч евро. В группировку, по предварительной информации, входило 6 человек. Предположительно, преступления совершались и на территории Франции.

Четырёх членов группировки, в том числе главаря, задержали 10 октября. Их поймали с поличным в Германии: полиция нашла грузовик с украденными телевизорами. Расследование продолжается.

В операции по задержанию были задействованы немецкие полицейские, французские жандармы, чешские власти и сотрудники Европола.

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