КП Беларусь
Ущерб - больше 500 тысяч евро. В Германии задержали белорусов, которые грабили грузовики
В группировку входило шесть человек, их подозревают в преступлениях на территории Германии и Франции
Банда белорусов грабила машины в Германии.
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Внимание грабителей привлекали грузовики в зонах отдыха, на автострадах и стоянках. Белорусов подозревают в причастности почти к 60 преступлениям в Германии. Информация об этом указана на сайте Европола.
Общий ущерб - больше 500 тысяч евро. В группировку, по предварительной информации, входило 6 человек. Предположительно, преступления совершались и на территории Франции.
Четырёх членов группировки, в том числе главаря, задержали 10 октября. Их поймали с поличным в Германии: полиция нашла грузовик с украденными телевизорами. Расследование продолжается.
В операции по задержанию были задействованы немецкие полицейские, французские жандармы, чешские власти и сотрудники Европола.