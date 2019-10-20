Срочную военную службу включат в страховой стаж

Прорабатываются еще и льготы «срочникам» в сферах образования, здравоохранения, а также обеспечения жильем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны Беларуси предложило Правительству ввести меры, которые должны повысить статус военнослужащих срочной военной службы. Пакет мотивационных мер уже одобрил Президент..

- Глава государства дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж, - отмечают в Минобороны.

Параллельно прорабатываются еще и льготы «срочникам» в сферах образования, здравоохранения, а также обеспечения жильем.

- В советское время служба шла в трудовой стаж, а сейчас придумали еще и страховой, поэтому постепенно устранят все недочеты. Если человека выдернули из нормальной жизни, забрали с работы, и направили на службу, то, естественно, это время должно быть включено в страховой стаж. Это технические моменты, которые нужно устранять, - уверен HR-эксперт Валерий Кичкаев.