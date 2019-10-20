2019-10-20T10:03:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте инспектор ГАИ оформлял протокол на девушку, а в них врезался очень пьяный водитель

В его крови было больше трех промилле алкоголя!
Алла БЕЛУГА
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Фото с меса ДТП: t.me/pressmvdФото с меса ДТП: t.me/pressmvd
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ДТП случилось 19 октября около 15:40 на улице Московской в Бресте, сообщает в своем телеграм-канале представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Мужчина 1975 года рождения на Пежо не справился с управлением и столкнулся со стоявшей на первой полосе машиной ГАИ. В момент столкновения на служебном «Фольксвагене» был включён проблесковый маячок синего цвета. В салоне автомобиля инспектор оформлял протокол на девушку-правонарушительницу.

Сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу. Туда же доставили для проведения медицинского освидетельствования виновника аварии. Он оказался "смертельно пьян" -в крови медики зафиксировали свыше 3 промилле алкоголя.

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@kpbel
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