В Бресте инспектор ГАИ оформлял протокол на девушку, а в них врезался очень пьяный водитель

В его крови было больше трех промилле алкоголя!

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ДТП случилось 19 октября около 15:40 на улице Московской в Бресте, сообщает в своем телеграм-канале представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Мужчина 1975 года рождения на Пежо не справился с управлением и столкнулся со стоявшей на первой полосе машиной ГАИ. В момент столкновения на служебном «Фольксвагене» был включён проблесковый маячок синего цвета. В салоне автомобиля инспектор оформлял протокол на девушку-правонарушительницу.

Сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу. Туда же доставили для проведения медицинского освидетельствования виновника аварии. Он оказался "смертельно пьян" -в крови медики зафиксировали свыше 3 промилле алкоголя.