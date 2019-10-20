«У него характер похлеще, чем у его отца!». Александр Лукашенко назвал сына Николая главным оппозиционером в семье

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Александр Лукашенко рассказал о планах на учебу своего младшего сына Николая, который сейчас учится в девятом классе. Это произошло во время его визита в Академию управления при президенте. Запись выступления разместили на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».

— Он у меня главный оппозиционер в семье, — улыбается Александр Лукашенко. — Академию управления он пока не воспринимает, но может и придет учиться, если поступит. Я говорю: тебя же, может, не возьмут даже!

С Николаем Лукашенко уже разговаривали на тему его дальнейшей профессии.

— У него характер похлеще, чем у его отца, лидерский. Если ему что-то надо, пока он сам лоб не разобьет, будет идти до конца, спорить… Я просто пытаюсь взять его и объяснить, что ты со своими качествами можешь быть хорошим врачом, учителем… Но ты должен понимать: работая в коллективе, по крайней мере, на первых порах под чьим-то руководством тебе придется кому-то подчиняться. Смотрю на него, он молчит. А я ему: а подчиняться-то ты даже президенту не очень-то…А он: ну так ты же не президент, ты же папа!

Президент говорит, что профессию сыну не навязывает, кем бы не стал Николай, главное, «чтобы он человеком был».

— Я очень аккуратен и не навязываю ему какую-то профессию. Так и со старшими было. Но главное, чтобы они были людьми. Про них можно многое сказать, не зная. А кто знает — никогда не скажет, что они — дети президента. Никогда! Малыш [Николай] тоже: идет девчонкам помочь, на себя что-то нагрузит и тащит. Ну, думаю: молодец. Это главное для детей высокопоставленных людей — чтобы они людьми выросли.