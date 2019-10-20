2019-10-20T12:41:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды на 21 октября: ночью и утром – туманы, днем - тепло и сухо

Осень этого года продолжает ставить температурные рекорды
Алла БЕЛУГА
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В этом году в Беларуси были побиты температурные рекоды вековой давности.В этом году в Беларуси были побиты температурные рекоды вековой давности.Фото: Таисия ЧЕРНУХО
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В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды дали прогноз погоды на завтра, 21 октября.

Днем ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер будет от слабого к умеренному.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, а днем температура достигнет уже 15-20 градусов. В Брест и Гомель и вовсе придет жара до 22 градусов.

Эта осень выдалась аномально жаркой, отмечает Белгидромет. Так в понедельник, 14 октября, были биты температурные рекорды 1993 года, во вторник - 1979-го, а в среду аж 1907 года! В Минске 16 октября обновился температурный рекорд 112-летней давности, установленный в 1907 году: 20,2 градуса против 20. Ожидается, что тепло продержится до конца предстоящей недели.

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@kpbel
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