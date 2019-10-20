2019-10-20T13:53:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Сморгонью дачница и ее гость получили ожоги при тушении пожара

Предварительная причина пожара – неосторожность при сварке
Алла БЕЛУГА
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com.Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com.
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Возгорание произошло 19 октября в дачном домике в садоводческом товариществе "Дружа" возле деревни Оленец. Сообщение о пожаре спасатели получили в 16.30, а к прибытию МЧС огонь уничтожил кровлю и имущество, повредил стены и перекрытие.

Хозяйка дачи 52-х лет и ее 64-летний гость при попытке потушить пожар получили ожоги и были доставлены в больницу. По одной из версий, причина пожара - неосторожность или нарушение противопожарных требований при сварочных работах.

Всего же за прошедшие сутки на территории Гродненской области было 5 пожаров, рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

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@kpbel
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