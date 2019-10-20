Под Сморгонью дачница и ее гость получили ожоги при тушении пожара

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Возгорание произошло 19 октября в дачном домике в садоводческом товариществе "Дружа" возле деревни Оленец. Сообщение о пожаре спасатели получили в 16.30, а к прибытию МЧС огонь уничтожил кровлю и имущество, повредил стены и перекрытие.

Хозяйка дачи 52-х лет и ее 64-летний гость при попытке потушить пожар получили ожоги и были доставлены в больницу. По одной из версий, причина пожара - неосторожность или нарушение противопожарных требований при сварочных работах.

Всего же за прошедшие сутки на территории Гродненской области было 5 пожаров, рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.