2019-10-20T15:33:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Австралийский пассажирский самолет совершил самый долгий перелет в истории

Он долетел из Нью-Йорка в Сидней без пересадок
Алла БЕЛУГА
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Экипаж самолета. Фото: Qantas Airways.Экипаж самолета. Фото: Qantas Airways.
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Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways побил мировой рекорд беспосадочного перелета. Он преодолел расстояние от Нью-Йорка до Сиднея (а это 16,2 тысячи километров!) за 19 часов 16 минут. Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.

В это время на борту было 49 пассажиров, членов экипажа и врачей. Им разрешили брать собой строго ограниченный вес багажа, чтобы самолету хватило топлива. Кроме того, состояние всех летевших проверяли для того, чтобы найти наилучшие условия полета и предотвратить джетлаг.

Перелет был экспериментальным, но авиакомпании планирует запустить такие рейсы с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк на постоянной основе.

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@kpbel
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