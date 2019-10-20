Австралийский пассажирский самолет совершил самый долгий перелет в истории

Он долетел из Нью-Йорка в Сидней без пересадок

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Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways побил мировой рекорд беспосадочного перелета. Он преодолел расстояние от Нью-Йорка до Сиднея (а это 16,2 тысячи километров!) за 19 часов 16 минут. Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.

В это время на борту было 49 пассажиров, членов экипажа и врачей. Им разрешили брать собой строго ограниченный вес багажа, чтобы самолету хватило топлива. Кроме того, состояние всех летевших проверяли для того, чтобы найти наилучшие условия полета и предотвратить джетлаг.

Перелет был экспериментальным, но авиакомпании планирует запустить такие рейсы с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк на постоянной основе.