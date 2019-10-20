Самолеты сбрасывают над белорусскими лесами необычный корм для диких зверей

Судя по статистике, корм идет на благо диким животным - бешенством они болеют все реже. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменить размер текста: A A

В Беларуси сейчас активно прививают диких животных от бешенста, сообщил телеканал «Беларусь 1». Это происходит не совсем обычным способом - с неба.

Такие прививки от бешенства проводят дважды в год. Первый этап прививок - весной, а второй - осенью. В эти периоды у хищников брачный сезон, поэтому они охотнее идут за приманкой. Как работает вакцинация кормом?

- Сама приманка - это небольшой брикетик весом от 20 до 30 граммов. Дикое плотоядное животное (лисица или енотовидная собака) находят блистер, прокусывают его и содержимое - живой вирус - попадает в пасть. Таким образом происходит вакцинация животных от бешенства, - объясняет замдиректора Белвитунифарм Александр Ляховский.

За последние 8 лет вакцинации количество заболеваний бешенством у лесных зверей снизилось втрое.

- Бешенство - серьезная проблема не только для нашей страны. Это заболевание не имеет границ и распространяется очень быстро. Поэтому появился термин - трансграничное заболевание, - рассказал в интервью начальник управления контроля за профилактической работой Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Игорь Дорофейчик.

За один вылет специалисты распространяют прививки на 1,5 тысячи квадратных километров. Для домашних животных капсулы абсолютно безвредны, отмечают специалисты.