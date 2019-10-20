2019-10-20T17:36:59+03:00
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КП Беларусь

Фотографии минского метро попали в книгу канадского фотографа

Посмотрите на эти фото прямо сейчас!
Алла БЕЛУГА
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«Парк Чалюскінцаў». Фото художника в инстаграм.«Парк Чалюскінцаў». Фото художника в инстаграм.
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Две фотографии минских станций метро - «Парк Чалюскінцаў» и «Кастрычніцкая» - пополнили фотокнигу канадского фотографа Кристофера Хервига, посвященную метрополитену. Об этом сообщает издательство, которое выпустило сборник фотографий канадца.

— Хервиг запечатлел отдельные элементы, которые составляют этот уникальный советский опыт: неон, бетон, эскалаторы, вывески, мозаика и рельефные скульптуры – все это создает незабываемо яркую карту советского метро, – написано в аннотации книги.

Кристофер Хервиг давно интересуется классической советской архитектурой. До сборника «Станции советского метро», у него выходили "Советские автобусные остановки". Но там Минск не фигурировал. Авторы издания отмечают, что фотограф наездил 15 тысяч километров по России в поисках подходящих фото. Он также посетил Украину, Грузию и Беларусь.

Книга стоит без малого 25 евро. Бесплатно увидеть снимки столичного метро, попавшие в фотокнигу, можно на странице фотографа в Instagram.

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@kpbel
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