2019-10-21T08:57:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«Жизнь дороже». Секрет таинственных граффити в Гомеле разгадан?

Когда коммунальники закрасили рисунки, появилось новое граффити с надписью - игра в загадки продолжается
Павел МИЦКЕВИЧ
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На днях появилось новое граффитиНа днях появилось новое граффитиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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О странном граффити в Гомеле рассказывала недавно KP.BY - в разных местах в центре города нанесли портрет девочки в черном цвете.

Гомельчане стали обсуждать тему в интернете и выдвинули версии: кто-то посчитал, что на граффити - всемирно известная юная эко-активистка Грета Тунберг, другие предположили, что рисунки связаны с резонансной аварией в центре города, когда парень на BMW на огромной скорости вылетел на тротуар, погиб сам и сбил троих учительниц, одна из которых погибла на месте.

Как и ожидалось, такое проявление стрит-арта не понравилось гомельским коммунальникам, и вскоре граффити закрасили. Однако гомельчане успели заснять новый рисунок в том же стиле с надписью «Жизнь дороже» и символом улетающей с этого мира души. Граффити появилось именно в том месте, где и произошла страшная авария.

На этом месте погибли водитель BMW и учительница. Фото: vk.com/jana_tiapina

На этом месте погибли водитель BMW и учительница. Фото: vk.com/jana_tiapina

На днях гомельский Бэнкси снова дал о себе знать. На той же тумбе, что и раньше, опять появился этот же портрет девочки, но уже с подписью по-белорусски: «Жывем». Игра в загадки продолжается?

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