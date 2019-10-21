2019-10-21T09:03:51+03:00
Общество
КП Беларусь

С понедельника переписчики начинают ходить по домам

Уже переписались больше половины белорусов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пришел переписчик - покажи сертификат, если уже переписалсяПришел переписчик - покажи сертификат, если уже переписалсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С 21 октября переписчики начинают ходить по домам в рамках переписи населения. Со времени начала кампании больше половины белорусов уже переписались сами - через интернет и придя на стационарные участки. Причем, в интернете сами заполнили анкеты более 2 млн человек. А возможность переписаться через стационарные участки будет еще до 30 октября.

В Белстате отмечают, что если вы уже самостоятельно заполнили электронную анкету, а к вам пришел переписчик, необходимо показать сертификат, как на фото.

Как уже рассказывала "КП", в переписи будут вопросы о родном языке, работе, доходе, о том, собираетесь ли вы уезжать за границу. Читайте подробнее о том, что спрашивают во время переписи >

Напомним, писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык >

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«Переписчик не должен ставить галочки заранее». В Белстате рассказали, как выбирать родной язык в анкете

Если переписчик, не спрашивая, отмечает вместо белорусского языка русский и отказывается исправить анкету, на него надо подать жалобу >>>

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