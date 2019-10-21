Лукашенко - о ЕС: «Разведка доложила, как они оценивают Беларусь»

Президент уверен, что Беларусь могла бы уже сегодня вступить в ЕС. Фото: пресс-служба президента

Президент уверен, что Беларусь могла бы уже сегодня вступить в Евросоюз, а смертную казнь он готов отменить, если народ проголосует

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Президент Беларуси во время посещения Академии управления при президенте рассказал о своем отношении к идее о вступлении в Евросоюз:

- Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили, - заявил Александр Лукашенко.

Президент рассказал такую историю:

- Мне разведка наша доложила однажды один материал, где они оценивают Беларусь (речь о ЕС - ред.). И что меня удивило, говорят: самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз, - это Беларусь. Это был закрытый их доклад, я прочитал.

Лукашенко подчеркнул свою мысль: если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели.

Один из камней преткновения, смертная казнь, которая не применяется в Европе за исключением Беларуси, тоже не стал бы препятствием для вступления в ЕС, уверен президент:

- Народ проголосует - отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент подытожил о том, какой он хочет видеть страну:

- Чтобы она была Беларусью. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами (…) Хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли.

И про отношения с соседями. «Не дай Бог с ними конфликтовать», считает президенте:

- На нас смотрят определенные, вспоминая Речь Посполитую, Великое княжество Литовское, Советский Союз и прочее. Времена изменились, мы готовы к любым союзам, к любым "Речам", но мы суверенные и независимые, и должны видеть свой интерес.