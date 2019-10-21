Россия упростит получение гражданства для белорусов

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На недавнем заседании правительства России были рассмотрены изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации». Правительство РФ одобрило изменения и решило внести его в Госдуму. Когда проект закона с изменениями будет принят, это упростит получение российского гражданства для граждан Украины и Беларуси.

Сейчас в законе прописано, что иностранцы «могут быть признаны носителями русского языка, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР (…) по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Так вот проект закона с изменениями дает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования «граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», говорится в сообщении правительства РФ.