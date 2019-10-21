2019-10-21T11:03:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Утром в понедельник на МКАД сгорела фура

Что привело к пожару, пока выясняют
Павел МИЦКЕВИЧ
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Утром в понедельник на МКАД сгорела фура. Фото: МЧСУтром в понедельник на МКАД сгорела фура. Фото: МЧС
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Утром в понедельник на трассе под Минском горела фура. В десятом часу спасателям позвонили и рассказали о том, что на 25 км внутреннего кольца МКАД пылает седельный тягач. К моменту прибытия работников МЧС, кабина фуры была охвачена огнем.

- Через десять минут после сообщения о возгорании пожар был ликвидирован. В результате огонь повредил кабину тягача DAF и полуприцеп, - сообщает Минское городское УМЧС.

К счастью, пострадавших нет. Что привело к пожару, пока выясняют.

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