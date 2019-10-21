В пиццерии в ТРЦ Galileo в Минске загорелась бытовая техника

«Дождики» с потолка погасили огонь уже до прибытия спасателей

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В ТРЦ Galileo по улице Бобруйской (возле центрального автовокзала) рано утром в понедельник произошел пожар. Но помощь спасателей практически не понадобилась.

Сообщение пожарным поступило через систему «Молния». Уже через три минуты подразделение спасателей было на месте, но признаков горения не заметили.

Оказалось, что на четвертом этаже торгово-развлекательного центра загорелась бытовая техника в помещении кухни пиццерии «Пицца Темпо». Но в этот момент подключилась спринклерная система пожаротушения - «дождики» с потолка погасили огонь уже до прибытия спасателей.

- Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, рабочий день у работников пиццерии начинается с 10.00, - добавили в МЧС.