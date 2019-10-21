Девочка, избитая отцом в Зельвенском районе, умерла в больнице

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4-летняя девочка из Зельвенского района, которую накануне избил родной отец «за непослушание», умерла в больнице. Ребенка доставили в реанимацию без сознания с с множественными травмами.

Медики спасти девочку не смогли - ее телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сообщает belta.by со ссылкой на Минздрав.

Напомним, вечером в пятницу в милицию позвонили из больницы и рассказали, что к ним поступила девочка 2015 года рождения. Малышка была без сознания.

По предварительным данным следствия, тем вечером отец девочки избил ее за то, что она его ослушалась. Он бил ее руками и ногами, бросал на тахту и в стену. Девочка потеряла сознание. Мужчина испугался и вызвал "скорую", до приезда врачей сам пытался привести дочь в чувство.

Девочку с трехлетней сестрой воспитывает отец. Раньше детей уже забирали из семьи, потому что они находились в социально опасном положении. Осенью прошлого года их вернули отцу. Мать родительских прав лишена. Мужчина жил в гражданском браке с женщиной, у которой тоже есть ребёнок.

25-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Второго ребенка передали органам опеки, а затем в больницу - на ее теле тоже нашли повреждения.