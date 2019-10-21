В Гомеле пропали две несовершеннолетие девушки

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Милиция устанавливает местонахождения двух несовершеннолетних гомельчанок. Одной девушке, Екатерине Барковой, - 16 лет, а ее подруге, Наталье Бурковой, - 17 лет. Обе пропали еще 14 октября - в тот день утром они уехали с места своего жительства вместе с 21-летним парнем Сергеем Качуро. Пропавшие без вести могут находится на территории России, сообщает отдел информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Парень передвигается на белом «Рено Логан», регистрационный знак 5938IX-3. Другие подробности этого странного дела пока не сообщаются.

- Если вы владеете любой информацией о месте нахождения пропавших без вести, незамедлительно позвоните в милицию по телефонам: +375293406095, +375293236819, +375293081426 или по короткому номеру, - просят в УВД.