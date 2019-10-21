Директор фирмы в Витебске подозревается в организации финансовой пирамиды

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В Витебске директор фирмы подозревается в организации финансовой пирамиды. Оперативники устанавливают потерпевших. К махинациям может быть причастен 41-летний уроженец Витебского района, директор фирмы. На протяжении двух лет он выманивал деньги у людей под предлогом выплаты крупных дивидендов - до 60% от вложений каждый месяц.

- Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле фигурант не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет финансовых поступлений новых клиентов. В последующем он и вовсе перестал платить, - сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уже известно о десятках пострадавших, которые лишились своих сбережений. Общий ущерб составляет около 600 тыс. рублей (почти 300 тыс. долларов в эквиваленте). Но предполагается, что есть и другие потерпевшие - их просят дать о себе знать по телефонам: +37529 591-38-91, +375212 67-00-40, 66-50-44 или по короткому номеру 102.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.