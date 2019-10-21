Лукашенко о Мулявине: «Этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке»

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Президент Беларуси на встрече с губернатором Свердловской области России 21 октября обсудил расширение кооперации в машиностроительной отрасли.

- Я всегда говорю: это и ваша земля. Беларусь неотделима от славянских народов, - заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, существенный потенциал для расширения производственной кооперации есть в машиностроительной отрасли Беларуси:

- Например, «Белкоммунмаш» может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут ниже по сравнению с российскими компаниями, - цитирует президента его пресс-служба. - Для обновления подвижного состава Екатеринбурга и области можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный и экологичный транспорт, как электробусы.

Также Лукашенко заявил о готовности участвовать в обеспечении крупного российского региона и коммунальной, и сельскохозяйственной, и автомобильной, и дорожно-строительной техникой, а еще предложил инжиниринговые услуги белорусских специалистов при строительной сфере - при возведении дорог, мостов, социальных объектов.

Не обошел президент стороной и культурную сферу. Лукашенко привел в пример лидера «Песняров», уроженца Урала Владимира Мулявина:

- Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. После националистического угара мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке.