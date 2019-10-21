2019-10-21T16:20:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе М10 погиб брестчанин: на ходу он открыл дверь и выпал на дорогу

Водитель вез пассажира в кузове-фургоне
Павел МИЦКЕВИЧ
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На трассе М10 погиб брестчанин. Фото: УВДНа трассе М10 погиб брестчанин. Фото: УВД
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Трагедия на дороге произошла в Ивановском районе Брестской области: там погиб пассажир, выпавший из грузового отсека фургона.

Предварительно установлено, что поздно вечером в субботу 39-летний брестчанин ехал по трассе М10 Кобрин - Гомель - граница РФ за рулем грузовика «Фиат Дукато» и вез пассажира в кузове-фургоне.

Пассажиром был 42-летний житель Бреста. По какой-то причине во время движения он открыл боковую дверь автомобиля и выпал на проезжую часть дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, более подробные обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция УВД Брестского облисполкома.

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