Минчанин угнал машину, чтобы помириться с девушкой, но попал в ДТП

Мужчина похитил авто у своего одноклассника, который приглашал пару в гости

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В Минске молодой мужчина угнал автомобиль, чтобы произвести впечатление на девушку. Причем, у своего приятеля.

- Вернувшись с работы, хозяин авто припарковал его возле дома, а ключи, как обычно, оставил на полке в прихожей. Вечером пригласил в гости одноклассника, которого не видел 8 лет. Давний знакомый пришел со своей сожительницей, - рассказывают криминальную историю в столичном ГУВД.

Компания выпила и, как часто бывает в таких случаях, началась ссора. Девушка ушла, а хозяин квартиры пригласил бывшего одноклассника остаться у него на ночь. Проснувшись утром, мужчина не застал друга, оказалось, что пропала и его BMW-525.

Подозрения пали на 30-летнего гостя хозяина угнанной машины. И не зря. Оказалось, что когда владелец авто уснул, гость взял ключи и отправился на чужой машине к девушке, чтобы помириться. Но по дороге угонщик врезался в другой автомобиль и сбежал.

Оказалось, что мужчину раньше уже судили за угон и кражу. Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.