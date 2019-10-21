2019-10-21T16:21:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь поднялась в рейтинге благосостояния

Рядом с нами - Папуа-Новая Гвинея, Индия, Монголия, Вьетнам
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь поднялась в рейтинге благосостоянияБеларусь поднялась в рейтинге благосостоянияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По данным свежего отчета швейцарского банка Credit Suisse Беларусь поднялась в рейтинге благосостояния. Если в прошлом отчете на каждого белоруса в среднем приходилось по 5 тыс. долларов благосостояния в год, то сейчас страна попала в более высокую группу, где благосостояние населения на одного человека составляет от 5 до 25 тыс. долларов в год.

В той же группе из ближайших соседей оказалась Украина, а также такие страны как Папуа-Новая Гвинея, Индия, Монголия, Вьетнам, Турция, Иран, Аргентина, Бразилия.

А почти все соседи Беларуси находятся в более высокой группе - Польша, Литва, Латвия и Россия.

В отчете указано среднее благосостояние белорусов - около 16,5 тыс. долларов, учитывая стоимость недвижимости. Однако половина населения страны имеет благосостояние на уровне около 8 тыс. долларов и ниже.

А самые богатые в рейтинге - швейцарцы. В топе также Гонконг, Исландия, США, Люксембург.

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@kpbel
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